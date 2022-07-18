Слепое следование указаниям Вашингтона приводит к тому, что европейские политики доводят Евросоюз до самоубийства. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова приводит РИА “Новости”.

Постпред отметил, что в Европе указания Соединённых Штатов, какую политику вести в отношении России, воспринимают “без колебаний” и “с энтузиазмом”.

В первую очередь это касается антироссийских санкций. Сейчас от экономических ограничений в большей степени страдают страны Европы, ограничивая в том числе импорт российской нефти и сохраняя зависимость от природного газа из России. Ранее несколько европейских государств заявляли, что, вероятно, введении санкций в отношении Москвы было большой ошибкой. Однако в руководстве Евросоюза царит другое мнение: там уверяют, что санкции уже нанесли значительный урон экономике России и их надо по возможности расширять.