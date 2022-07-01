Скандальный украинский дипломат Андрей Мельник шокировал жителей Германии своими заявлениями о Бандере. В беседе с журналистов Тило Юнгом он высказался в том духе, что националист является для многих жителей Украины «ярким примером борца за свободу».

Также Мельник заявил, что Бандера никогда не сотрудничал с нацистской Германией и не участвовал в массовых расстрелах. Казни поляков, по словам посла – не дело рук националистических сил.

Немецкие пользователи Сети бурно отреагировали на интервью и раскритиковали Мельника за подобные заявления. Многие написали, что после таких высказываний у них не осталось вопросов к России и к тому, почему она начала спецоперацию.