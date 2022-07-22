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ВСУ 22 июля нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по агропредприятию в селе Хорошее в ЛНР, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.

Он отметил, что Киев использовал все шесть ракет РСЗО, которые поразили коровник и гараж, а также разрушили зернохранилище.

По неизвестным причинам ВСУ уже вторые сутки подряд атакует село Хорошее. В ночь на 21 июля, около трех часов, в этом населенном пункте также были зафиксированы прилеты трех американских ракет.

Киев задействует полученные от Вашингтона РСЗО HIMARS для обстрелов гражданских объектов. В основном он наносит удары по мирным городам Донбасса, а также по приграничным населенным пунктам России и освобожденной территории Херсонской и Запорожской областей.

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