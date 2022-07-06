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В Европе увеличиваются случаи заражения новым штаммом коронавируса. Около миллиона человек заразились новым штаммом в Италии. Об этом сообщил посол России Сергей Разов.

Посол в ходе выступления на телеканале “Россия-24” заявил: “Уже миллион инфицированных”. Также наблюдается рост случаев заражения и во Франции.

По словам Сергея Разова, итальянское правительство заявляет о контроле на ситуацией. Сейчас в местных больницах уровень занятости коек составляет 13%. Но растет и обеспокоенность, так как большая половина населения страны находится “в потенциально угрожающей ситуации”. Многие граждане до сих пор переносят последствия первой волны коронавируса, которая была очень тяжелой для страны.

Эксперты отмечают, что причиной сложившейся ситуации могла стать отмена ограничений. Также на это могла повлиять экономия на личной гигиене.

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