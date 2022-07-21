Портал Avia.Pro показал на видео последствия атаки с использованием реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Как известно, это вооружение способно за один раз выпустить шесть ракет M30 либо M31. На кадрах это хорошо видно.

Боевая часть каждой из таких ракет вмещает 182 тысячи поражающих элементов, которые после залпа разлетаются на более одного миллиона осколков. Это дает возможность накрывать большую площадь после удара по цели.

Снявшие видео военнослужащие не стали уточнять, где именно наносился удар американскими РСЗО. Их целью было продемонстрировать разрушительный эффект этого оружия.

Напомним, что российские средства ПВО уже освоились с ударами HIMARS и перехватывают большинство ракет. Поэтому все чаще отмечается полная бесполезность данного вооружения, попавшего в руки ВСУ. Сейчас в распоряжении противника имеется от 12 до 16 таких систем, но США на днях заявили о передаче еще 4 единиц. Кроме того, стоит упомянуть и об аналогах M142 на гусеничном ходу – РСЗО MLRS, точное количество которых в распоряжении украинских боевиков пока неизвестно.