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Субмарина проекта 941УМ «Дмитрий Донской» снята с вооружения ВМФ России, рассказал портал «Военное обозрение». Эксперты напоминают, что это была последняя подводная лодка класса «Акула», когда-то нагонявшая ужас на потенциальных противников.

Выведение из состава флота пока не означает окончательного списания субмарины. Название «Дмитрий Донской» получит новая АПЛ проекта «Борей-А», а «Акула» под номером ТК-208 будет применяться для испытаний современных видов оружия, разрабатываемых российскими конструкторами.

Восстанавливать самую большую в мире подлодку нецелесообразно. Кроме того, это очень дорогой процесс, поэтому от него решено отказаться. Через 3-4 года «Акула» полностью использует ядерное топливо, после чего ее окончательно спишут на берег и утилизируют.

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