Три крылатые ракеты ВС РФ нанесли мощный удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске в ночь на 16 июля. Портал «Русская весна» рассказал, что сразу после атаки на заводе прозвучало не менее 10 мощнейших взрывов.

По сообщениям местных жителей, это связано с детонацией боеприпасов, спровоцированной ракетным ударом. Очевидно, что ВСУ использовали предприятие для хранения большого количества боезарядов для ствольной и реактивной артиллерии, а также для применяемых украинской армией ракетных комплексов.

Минобороны РФ пока не подтвердило удар по днепропетровскому предприятию, поэтому никаких подробностей нет. Киевские официальные источники в настоящий момент тоже скрывают информацию о целях крылатых ракет, заявляя лишь, что поражен один из заводов города.