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Лисичанск стал последним крупным городом ЛНР, который перешел под контроль союзных сил. Киев же теперь довольствуется лишь небольшим участком под Белогоровкой, где размещаются достаточно крупные силы ВСУ.

Именно сейчас там разворачиваются бои, в которых противник терпит поражение и несет крупные потери. Он намеревался организованно отступить к Северску, однако слишком уж затянул время, упустив свой шанс. В таких условиях изгнание боевиков из Белогоровки превращается чуть ли не в формальность. По мнению экспертов, российским войскам потребуется на это буквально несколько часов.

После этого территория ЛНР станет полностью свободной, но это не единственное преимущество установления контроля над Лисичанском. Кроме того, высвободятся новые силы, которые смогут заняться проведением операции по освобождению Донецкой народной республики. Там они жизненно необходимы, так как такие города, как Авдеевка и Марьинка, а также Артемовск, Славянск и Краматорск представляют собой мощные крепости.

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