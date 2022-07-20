читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник продолжает делать совершенно недипломатичные заявления в адрес немецких политиков. Так, он порекомендовал «засунуть голову в морозилку» премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру, предложившему стать посредником в процессе «заморозки» конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Пользователи социальной сети Twitter активно прокомментировали эту «рекомендацию». Они написали, что Мельник совершенно справедливо был отправлен в отставку, так как человек, которого пожирает ненависть к немцам, не может выполнять обязанности посла.

«Отправляйся на передовую как настоящий мужчина и перестань, наконец, твитить на немецком», – добавил еще один комментатор.

Многие пользователи также заявили, что если Мельнику так хочется поиграть в войнушку, на Украине ему представится такая возможность.

«Вы больны, господин Мельник, и проблемы у вас явно с головой», поставил диагноз дипломату один из читателей.

Вам может понравиться

Разведка “Отважных”: Гарнизон ВСУ в Северске психологически сломлен из-за крупных потерь

Боевики 17-й танковой, 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад украинской армии, которые дислоцируются в Северске, отказываются от продолжения боевых действий. Портал «Русская весна», ориентируясь на данные разведки группировки “Отважных”, рассказал,

Полковник ВС США Макгрегор: Байден уже проиграл битву за Украину

Президент США Джо Байден, затеявший прокси-войну с Россией с треском в ней проигрывает. Битва за Украину истощает Североатлантический альянс, а также негативно сказывается на экономических показателях Соединенных Штатов и Европы,

В Нигерии могут начать принимать для оплаты карты “Мир”

Пользоваться банковскими картами российской платёжной системы “Мир”, вероятно, можно будет в Нигерии. Такая возможность сейчас обсуждается с финансовыми организациям из России. Об этом РИА “Новости” заявил посол Нигерии в РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |