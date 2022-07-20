Уже уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник продолжает делать совершенно недипломатичные заявления в адрес немецких политиков. Так, он порекомендовал «засунуть голову в морозилку» премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру, предложившему стать посредником в процессе «заморозки» конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Пользователи социальной сети Twitter активно прокомментировали эту «рекомендацию». Они написали, что Мельник совершенно справедливо был отправлен в отставку, так как человек, которого пожирает ненависть к немцам, не может выполнять обязанности посла.

«Отправляйся на передовую как настоящий мужчина и перестань, наконец, твитить на немецком», – добавил еще один комментатор.

Многие пользователи также заявили, что если Мельнику так хочется поиграть в войнушку, на Украине ему представится такая возможность.