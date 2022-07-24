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Польская армия способна стать самой сильной в НАТО в тот же момент, как Альянс перестанет существовать, написал один из читателей издания wPolytice в ответ на заявление министра обороны страны Мариуша Блащака. Напомним, что глава военного ведомства заявил о серьезных реформах в Вооруженных силах, в результате которых они должны получить лучшие в Европе сухопутные войска.

Увеличение численности ВС и закупки оружия и техники в США должны, по мнению Блащака, обеспечить Польше возможность защититься от агрессии. Причем в качестве потенциального противника названа, разумеется Россия, передает РИА Новости.

Читатели высмеяли министра обороны за столь амбициозные, но нереализуемые планы.

«Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит», – сыронизировал один из комментаторов.

Другой добавил, что любой поляк, у которого имеется хоть капля здравого смысла, отлично понимает, что России совершенно не нужно нападать на Польшу. Кроме того, мало кто верит в возможность превратить польские ВС в сильнейшую армию НАТО.

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