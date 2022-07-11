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Число граждан Шотландии, которые выступают против независимости от Великобритании, постоянно растет. Сейчас более 50 процентов жителей страны готовы отказаться от выхода из состава Соединенного Королевства, уверен польский корреспондент Томаш Мацейчук.

В интервью с изданием «Украина.ру» он рассказал, что некоторые шотландцы твердо отстаивают независимость и не хотят испытывать постоянное давление Лондона. Однако вопреки общественному мнению, после провального референдума за независимость число ее сторонников начало стремительно уменьшаться. Поэтому повторная процедура вряд ли приведет к отделению Шотландии от Великобритании.

Напомним, Шотландия и Уэльс заявили, что не поддерживают политику Лондона в отношении Украины, а также не согласны с тем, что Великобритания должна оказывать Киеву финансовую поддержку.

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