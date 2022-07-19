Поспешное решение польских властей запретить ввоз в страну угля из России сыграло злую шутку с местным угольным рынком. Он постепенно начинает разрушаться. Ситуацию усугубляет и следование так называемой зелёной политике, которой придерживается Евросоюз. Об этом пишет издание Myśl Polska – сообщает РИА “Новости”.

На фоне сложных отношений Европы и России в Польше сейчас действует запрет на ввоз российского угля. Между тем местные добывающие компании не могут полностью покрыть спрос, который возник из-за этого в стране, – уголь используют в качестве сырья для отопления помещений.

С другой стороны, добычу угля Варшаве также не удаётся нарастить. Польша, как часть Евросоюза, сейчас находится в процессе ликвидации угольной добычи, и как следствие, соответствующей энергетики. Под эти программы страна получает средства от Еврокомиссии, отказываться от которых польские власти не намерены.

Из-за этих факторов цены на уголь в Польше уже значительно выросли, а электронные очереди на покупку сырья увеличились. Подобные тенденции приводят к панике на рынке – многие всерьёз опасаются, что угля в Польше не хватит даже на осень.