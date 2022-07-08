Заявление начальника ГУР Беларуси Руслана Косыгина о возможном ударе по Польше взбудоражило Варшаву. Местные СМИ активно обсуждают это высказывание, однако ни в одном из них не прозвучало даже намека на попытку решить ситуацию дипломатическим путем, пишет портал «Военное обозрение».

Напомним, что Косыгин заявил о провокациях со стороны Польши и Прибалтики, а также о желании США развязать новый военный конфликт на их территориях, целью которого станут не только Россия, но и Белоруссия. Он отметил, что если появятся первые признаки подобных агрессивных действий, Минск нанесет удары по центрам принятия решений НАТО в Польше, Литве, Эстонии и Латвии.

Польские политики уже отреагировали на заявление представителя Минобороны Беларуси. Они начали объяснять, что никаких провокаций и в помине нет, а учения, проводимые на границе с соседней страной, призваны лишь поддерживать боеспособность армии и улучшать взаимодействия со странами НАТО.

Радикальные силы в Польше требуют срочно разобраться в причинах высказываний Косыгина, а также усилить военный контингент Североатлантического альянса на границах с Белоруссией.