Польский журналист Томаш Мацейчук проанализировал ситуацию с отставкой премьер-министра Бориса Джонсона в Великобритании. Он отметил, что это не приведет к новым выборам. Даже если бы выборы состоялись, победа все равно осталась бы за консерваторами. Подробности сообщает издание “Украина.ру”.

Томаш Мацейчук в своей публикации отметил: «Чем дольше Борис Джонсон работает премьер-министром этой страны, тем больше людей говорят «нет», мы не хотим голосовать за этого человека».

По словам журналиста, чем дольше бывший премьер-министр находился у власти, тем меньше шансов на победу на выборах оставалось у Консервативной партии. Томаш Мацейчук отметил, что в обществе есть спрос на совершенно новых политиков, поэтому есть большой шанс, что победят лейбористы. Именно этот факт доказывают прошедшие выборы в парламент Великобритании, когда либералы и лейбористы победили консерваторов.