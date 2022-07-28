Польша продолжает снабжать Украину танками, причем делает это тайно, сообщил портал «Русская весна». В социальных сетях представители Войска Польского настоятельно просят пользователей не делиться фотографиями и видео перемещения техники.

Переброска танков осуществляется 16-й механизированной бригадой, которая дислоцируется на границе с Россией в Калининградской области. Там Варшава рискует остаться без бронетехники вообще, но не исключено, что интересы Украины для нее в данный момент дороже. Вполне вероятно, что за свою помощь Польша рассчитывает получить достойное вознаграждение в виде западных областей соседней страны.

15-я механизированная бригада в своем Твиттер-аккаунте пишет о перемещениях танков, но объясняет его предстоящими военными маневрами. По словам представителей подразделения, боевая техника вот-вот должна появиться в больших количествах в северо-восточной части страны. Но о том, что после этого ее отправят на Украину, деликатно не упоминается.