читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша продолжает снабжать Украину танками, причем делает это тайно, сообщил портал «Русская весна». В социальных сетях представители Войска Польского настоятельно просят пользователей не делиться фотографиями и видео перемещения техники.

Переброска танков осуществляется 16-й механизированной бригадой, которая дислоцируется на границе с Россией в Калининградской области. Там Варшава рискует остаться без бронетехники вообще, но не исключено, что интересы Украины для нее в данный момент дороже. Вполне вероятно, что за свою помощь Польша рассчитывает получить достойное вознаграждение в виде западных областей соседней страны.

15-я механизированная бригада в своем Твиттер-аккаунте пишет о перемещениях танков, но объясняет его предстоящими военными маневрами. По словам представителей подразделения, боевая техника вот-вот должна появиться в больших количествах в северо-восточной части страны. Но о том, что после этого ее отправят на Украину, деликатно не упоминается.

Вам может понравиться

СП: Почему в ДНР до сих пор не расстреляли наемников, приговоренных к высшей мере наказания

Портал «Свободная пресса» попытался разобраться, почему двое британских и один африканский подданый, которые попали в плен и были приговорены в высшей мере наказания судом ДНР, до сих пор живы. Журналисты

ВС РФ блокировали стратегически важный населенный пункт Новолуганское рядом с Углегорской ТЭС

Поселок Новолуганское, расположенный в непосредственной близости у стратегически важной Углегорской ТЭС, перешел по контроль союзных сил. Это позволило заблокировать вооруженные формирования Украины, которые удерживают объект лишь формально, сообщил портал «Русская

Die Welt: США оказывают политическое и экономическое давление на Германию, усугубляя кризис

Соединенные Штаты хотят спровоцировать в Европе еще больший экономический кризис, заставляя ее отказаться от сотрудничества с Китаем. Фактически, они угрожают оставить континент без военного щита США, если ЕС не захочет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |