С 1 июля в Польше частично перестают действовать меры, направленные на помощь беженцам с Украины. Теперь многим гражданам, которые прибыли в страну после начала боевых действий, придётся самостоятельно себя содержать. По последним данным, в Польше остаётся примерно 1,5 миллиона украинцев. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Ранее Варшава предоставила беженцам гуманитарную помощь, бесплатный проезд в общественном транспорте, а жителям страны, которые решили приютить у себя украинцев, власти выплачивали пособие в расчёте 40 злотых (9 долларов) за одного беженца в сутки. Эта мера поддержки заканчивается 1 июля.

Предполагается, что отмена пособий подтолкнёт граждан Украины к зарабатыванию денег. По данным властей, 250 тысяч украинцев уже нашли себе легальный заработок.

С 1 июля также отменяется бесплатный проезд для беженцев в общественном транспорте. С этой даты украинцы могут пользоваться им только на общих основаниях.