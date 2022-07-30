Варшава приняла решение отправить на Украину еще восемь самоходных артиллерийских установок Krab. Польское радио сообщило, что эта партия передается в рамках контракта, подписанного в начале лета, передает портал «Русская весна».

На территории Польши в настоящий момент находятся украинские военнослужащие, которые осваивают гаубицы Krab, а также обучаются проведению их профилактического обслуживания. Для передачи вооружения осталось лишь уладить ряд необходимых в таких случаях формальностей.

Напомним, что в июне Украина и Польша заключили контракт на производство и передачу 60 САУ. Его стоимость составляет чуть больше трех миллиардов злотых.

Контракт был подписан после того, как в мае Киев получил бесплатно 18 гаубиц и использовал их в реальных боевых условиях. Самоходки имеют гусеничное шасси и 155-миллиметровую пушку, которая производит до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 километров.