Польша на фоне спецоперации России на Украине начала разрабатывать план по разделу Украины. Но она не рискнет сейчас вводить свои войска на территорию Украины, так как это будет означать усугубление конфликта. Подробности передает “Свободная Пресса“.

Но есть опасность того, что Польшу втянут в этот конфликт насильно. Политолог Трухачев считает, что Вашингтон стремится подключить Варшаву к военному конфликту. И рано или поздно это произойдет.

Эксперт убежден, что Польше не нужна часть Украины. Она хочет забрать весь запад страны. Но пока ей под силу только Львовская область.

Политолог отметил, что как бы Польше не хотелось получить дополнительные территории, идти против Путина она не станет. Кроме того, ввод польских войск на территорию Западной Украины возможен только с согласия ЕС и НАТО.