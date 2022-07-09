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Полковник запаса, военный аналитик Геннадий Алехин прокомментировал удар украинских боевиков по Белгороду 3 июля. Он пояснил, что ключевой целью противника был аэродром, находящийся в городе.

Он отметил, что противовоздушная оборона отработала четко, справившись с массированной атакой украинских войск. Однако в результате падения обломков все же пострадал жилой дом, так как в районе аэродрома слишком плотная застройка и частные строения соседствуют с многоэтажными зданиями.

По мнению Алехина, ПВО все же должна лучше отрабатывать перехват ракет противника. Жители Белгорода, а также Курска, который подвергся обстрелу в тот же день, не паникуют и не поддаются страху. Однако озабоченность и настороженность все же присутствуют

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