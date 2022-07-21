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Президент России Владимир Путин был вынужден отдать приказ о начале спецоперации ВС РФ на Украине, так как слишком уж навязчиво Соединенные Штаты тянули Киев в Североатлантический альянс. Такую точку зрения высказал полковник ВС США Дуглас Макгрегор, ранее занимавший пост советника главы Минобороны.

Он пояснил, что Москва не имеет ничего против вступления Украины в Евросоюз, так как оно не подразумевает размещения на территории страны натовского оружия. В Альянс же Киеву путь закрыт, так как РФ не потерпит государство НАТО в непосредственной близости от своих рубежей.

Россия сформулировала свои требования по безопасности осенью прошлого года, цитирует Макгрегора издание «МК». Но Североатлантический альянс проигнорировать ультиматум Москвы, довольно нагло отклонил все предложения на встречах в январе. Именно поэтому было принято решение начать спецоперацию и решить проблему путем вооруженного противостояния.

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