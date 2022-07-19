Президент США Джо Байден, затеявший прокси-войну с Россией с треском в ней проигрывает. Битва за Украину истощает Североатлантический альянс, а также негативно сказывается на экономических показателях Соединенных Штатов и Европы, рассказал в издании The American Thinker американский полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что «любимая лошадь» Байдена – НАТО, – уже на последнем издыхании. Кроме того, рейтинги американского лидера стремительно валятся вниз. Единственное, что падает быстрее – это экономика Европы и США.

Автор публикации, перевод которой представило агентство РИА Новости, заявил, что Европу ожидает экономический Армагеддон. Примером этого является Германия, которая долгое время оставалась лидером Евросоюза и крупнейшим игроком Североатлантического альянса. Сейчас из ФРГ постоянно приходят вести о новых экономических проблемах,

Также Макгрегор назвал чрезвычайно опасной политику Вашингтона и отметил, что граждане Европы и США все больше злятся на своих «бестолковых и робких» правителей.