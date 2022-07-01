Российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор» вполне справлялись с защитой острова Змеиный. В распоряжении Киева таких средств ПВО нет, поэтому любая попытка высадиться на поверхность скалы станет для них попаданием в огневой мешок, рассказал изданию «Московский комсомолец» военный эксперт Сергей Хатылев.

Он напомнил, что российская ПВО сбивала не только вертолеты и беспилотники, но и оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Однако удерживать остров все же было слишком накладно, так как он открыт для ударов противника со всех сторон. В настоящий момент ВС РФ разместили ЗРК на побережье, поэтому стратегическая важность Змеиного свелась к нулю.

«Теперь у нас достаточно сил и средств уже на побережье и в глубине наших боевых порядков для того, чтобы вести разведку в районе Приднестровья и Румынии», – заявил Хатылев.