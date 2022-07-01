читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор» вполне справлялись с защитой острова Змеиный. В распоряжении Киева таких средств ПВО нет, поэтому любая попытка высадиться на поверхность скалы станет для них попаданием в огневой мешок, рассказал изданию «Московский комсомолец» военный эксперт Сергей Хатылев.

Он напомнил, что российская ПВО сбивала не только вертолеты и беспилотники, но и оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Однако удерживать остров все же было слишком накладно, так как он открыт для ударов противника со всех сторон. В настоящий момент ВС РФ разместили ЗРК на побережье, поэтому стратегическая важность Змеиного свелась к нулю.

«Теперь у нас достаточно сил и средств уже на побережье и в глубине наших боевых порядков для того, чтобы вести разведку в районе Приднестровья и Румынии», – заявил Хатылев.

Вам может понравиться

В Сети появились кадры уничтожения 155-миллиметровой САУ Caesar из Франции на Украине

Российские ВС уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar, которую Киеву передала Франция. В настоящий момент неизвестно, какое оружие использовалось для этой цели, отмечает портал «Военное дело». На записи, которая появилась

Эксперт Кочетков: ВС РФ навязали Украине свою тактику боев, что привело к серьезнм потерям ВСУ

Российским ВС удалось навязать противнику свою тактику, из-за чего Украина несет колоссальные потери, жалуется киевский военный эксперт Александр Кочетков. Он пояснил, что ВСУ проигрывают в огневой мощи, но упорно используют

“Инородные объекты” стали причиной вспышки коронавируса в КНДР

Власти Северной Кореи разобрались, откуда в стране взялся коронавирус. О первых случая заражения ковидом в КНДР стало известно в начале мая. К настоящему времени в стране зафиксировано уже более 4,7
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |