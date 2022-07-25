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ВСУ надежно закрепились на остатках подконтрольной Киеву ДНР, поэтому ВС РФ придется менять тактику ведения боевых действий, считает военный эксперт Виктор Мураховский. Полковник запаса отметил, что приближается фаза ожесточенных сражений.

Российские ВС, по его мнению, будут атаковать на большую глубину и с большим размахом, однако лобового штурма городов, в которых окопались боеспособные подразделения ВСУ, ожидать не стоит.

Его позицию поддержал и эксперт Василий Кашин. Он отметил, что количество контрактников, отправляющихся на Донбасс, заметно увеличилось. Кроме того, во всех регионах России формируются новые добровольческие силы, которые примут участие в освобождении ДНР.

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