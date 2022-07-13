ВС Украины при поддержке американцев используют новый алгоритм действий против российской ПВО. Они сперва используют «Грады» и «Смерчи», чтобы вычислить позиции зенитно-ракетных комплексов, а затем бьют по районам их дислокации ракетами «Точка У» или реактивными системами залпового огня HIMARS, рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Он пояснил, что российские средства ПВО способны сбивать снаряды от «Градов» и «Смерчей», однако при этом они раскрывают свои позиции. Мобильные ЗРК после уничтожения боезарядов выполняют маневры, мощные средства противовоздушной обороны так маневрировать не в состоянии, но они все же тоже могут менять позицию. Но суть не в этом.

После активации ЗРК он излучает сигналы, на которые мгновенно реагируют американские самолеты. Они начинают вести радиоэлектронную разведку, вычисляя местонахождение комплекса, после чего координаты передаются расчетам HIMARS.

Хатылев отметил, что защищать средства ПВО должны системы радиоэлектронной борьбы. Их задача – ставить помехи оборудованию РЭР противника, чтобы он не мог засечь местоположение зенитно-ракетных комплексов. Но пока ничего подобного не происходит, так как информация о местоположении самолетов НАТО и разведывательных средств ВСУ поступает не настолько оперативно.

По мнению эксперта, сейчас очень важно приспособиться к новым условиям ведения боя и перестроить под них систему ПВО. Кроме того, важно решить проблемы разведки, которая должна передавать информацию о противнике и противовоздушной обороне, и войскам РЭБ, которые будут вырабатывать эффективную стратегию противодействия ВСУ.