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Российский спецназ активно действует на Харьковском направлении. Бойцы ВС РФ объявили настоящую охоту на диверсионно-разведывательные группы украинских националистов, которые применяют артиллерийские установки для ударов по приграничным городам в Белгородской области.

Приоритетными целями для спецназа стали РСЗО M142 HIMARS, которые Киев использует для совершения террористических актов. Бойцы отслеживают локации, с которых наносятся удары и предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить обстрелы.

Российская авиация и артиллерия тоже действуют практически в том же направлении. Они атакуют украинские опорные и командные пункты, уничтожают крупные скопления живой силы, тяжелого вооружения и техники, склады с боеприпасами в районе Чугуева и Старого Салтова. Так, только утром пятницы в регионе были ликвидированы крупный складской комплекс и взвод реактивных систем залпового огня.

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