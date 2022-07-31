Самая эффективная тактика ВС РФ на Донбассе – это перемалывание позиций противника с применением артиллерии и ВКС, а затем зачистка районов силами спецназа. Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал сайту «Украина.ру», что именно таким способом российские военные намерены установить полный контроль над Артемовском, Соледаром, Краматорском и Славянском.

Аналитик заявил, что в настоящий момент ВС РФ действуют одновременно на всех участках фронта на Донбассе. Причем противник даже не знает, в каком из городов планируется нанесение главного удара. Генштаб российских войск не станет раскрывать столь важную информацию.

Также Алехин обратил внимание, что ВС РФ активизирует действия на Харьковском направлении. И это неразрывно связано с событиями на Донбассе, поэтому в ближайшие дни может поступить информация о серьезных достижениях союзных сил в регионе.