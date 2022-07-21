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МВД России на фоне увеличения числа заражений коронавирусом в стране вновь ввела масочный режим для части своих сотрудников. Как сообщает ТАСС, такое решение было принято в рамках профилактики ковида в правоохранительных органах.

Уточняется, что медицинские маски или иные средства индивидуальной защиты органов дыхания должны носить в основном те сотрудники полиции, кто напрямую работает с населением.

В последнее время в России, как и во всём мире, растёт число случаев заражения коронавирусом. Специалисты связывают это с распространением штамма “омикрон” и его подвидов. Они отличаются высокой заразностью, однако ковид, который они вызывают, у пациентов, как правило. протекает в лёгкой форме или без симптомов.

Ранее на фоне улучшения эпидситуации Роспотребнадзор отменил в России обязательный масочный режим. Пока специалисты ведомства уверяют, что возвращать его обратно не планируется. Между тем ряд экспертов прогнозируют, что пик заражений коронавирусом в России может выпасть на август, когда многие граждане будут возвращается в свои регионы с летнего отдыха за рубежом или с российских курортов.

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