ВС РФ не остановятся после установления контроля над ЛНР, а продолжат освобождение Донбасса, уверен политолог Игорь Шишкин. Он отметил, что заявления экс-главы Госдепа Генри Киссинджера о необходимости завершить спецоперацию после освобождения ЛНР и ДНР не приемлемы для России.

Шишкин также прокомментировал словесные метания президента Украины Зеленского, который сперва заявлял о боевых действиях в Лисичанске, а через два часа сообщил об уходе ВСУ из города. По мнению эксперта, это всего лишь очередной вклад украинского лидера в информационную войну.

Пропагандисты Украины громко кричали, что не сдадут Северодонецк и Лисичанск, что это чрезвычайно важные города, за которые ВСУ будут стоять насмерть. Однако как только преимущество ВС РФ стало очевидным, они начали не менее громогласно заявлять, что ни Северодонецк, ни Лисичанск, никакого стратегического значения для Киева не имеют, напомнил политолог.