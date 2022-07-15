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Заявления Киева о скором контрнаступлении и наборе «миллионной армии» для «освобождения юга» не соответствуют действительности. Напротив, плачевное состояние ВСУ не позволяет им удержать даже позиции на Донбассе, не говоря уже о восстановлении контроля над целыми населенными пунктами или областям, уверен политолог Олег Неменский.

«Украинская армия уже истощена по человеческому составу, не хватает оружия. Очень трудно удержать даже те позиции, которые есть на востоке — постепенно придется отступать», – цитирует эксперта сайт «Украина.ру».

Вместо «контрнаступления», которое Киев обещает уже около двух месяцев, предпринимаются небольшие контратаки на ничего не значащих участках фронта. Они тут же выдаются за крупные достижения, из которых якобы складывается «победа Украины». Таким образом руководство страны успокаивает своих граждан, «заряжает» их «победным настроением», чтобы получать все новое пушечное мясо для отправки на фронт.

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