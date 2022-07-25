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Польша намеревается захватить часть Украины и Белоруссию в стремлении создать «новую Речь Посполитую», считает политолог Сергей Михеев. Он также рассказал порталу «Военное дело», что Варшава может даже замахнуться на Калининградскую область России.

Именно для этого она намеревается сейчас увеличивать численность Сухопутных войск, а также закупать американское вооружение. Это, по словам министра обороны страны Мариуша Блащака, даст возможность «создать силу», которой «испугается Россия».

Первым делом Польша может захватить западные регионы Украины. Она давно считает их своей территорией, а сейчас наступил удобный момент для вторжения под видом миротворческой миссии. Кроме того, Варшава понимает, что Россия вряд ли сможет действовать сразу на два фронта, что позволит установить контроль и над Белоруссией.

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