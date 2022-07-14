Пиар и пропаганда остаются главным оружием киевского режима. Именно благодаря этим инструментам Украина снова и снова выпрашивает у Запада финансирование и новые боевые системы, рассказал политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что в настоящий момент украинские политики рассказывают миру о скором «восстановлении контроля» над южными регионами и созданием для этого «миллионной армии». Даже они сами прекрасно понимают, что подобное не представляется возможным. Но говорят убедительно, чтобы доказать Западу, что ВСУ эффективно применяет получаемое оружие и выпросить новые поставки.

В интервью изданию «Украина.ру» Михеев также отметил, что западное оружие Киев применяет исключительно по мирным городам Донбасса и по гражданскому населению. Никакого военного смысла и боевой эффективности в таких атаках нет, но зато киевский режим делает пиар, направленный на США и другие западные страны.