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Акватория Азовского моря полностью контролируется российскими военными. Теперь пришло время отсечь Украину и от черноморского побережья, рассказал эксперт по межнациональным конфликтам Александр Михайлов.

Политолог отметил, что котлы в Луганской и Донецкой народных республиках захлопываются, поэтому задача освобождения Донбасса совсем скоро будет решена. После этого ВС РФ будут перенаправлять силы на Харьков и Одесскую область.

Российские ВС в настоящий момент уничтожают ключевые стратегические объекты в Харьковской области и Николаеве, освобождают пока небольшие населенные пункты. Однако ключевой задачей будет установление контроля над всеми без исключения причерноморскими территориями, приводит слова эксперта издание «Свободная пресса».

Один из важных аспектов сейчас – это уничтожение командных пунктов, чистка генералитета ВСУ. Генштаб украинской армии все время говорит о контрнаступлении, но российские войска не дают ему реализовать подобные планы.

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