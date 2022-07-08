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Бойкот России на саммите глав МИД «Большой двадцатки» с треском провалился, заявила ранее официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. Ее высказывание прокомментировал политолог Андрей Кортунов.

Он пояснил, что бойкота не просто не было, но и быть не могло. Весь саммит затеивался исключительно для того, чтобы страны G20 поддержали недавние решения «Большой семерки», высказали солидарность с ними. Однако этого вполне ожидаемо не произошло.

Запад продолжает давить на Россию из-за спецоперации ВС РФ на Украине, хотя иногда она кажется просто поводом. Именно поэтому G7 была необходима поддержка «Большой двадцатки». Но проблема в том, что в последней целый ряд стран выступает в поддержку Москвы и ее действий. Поэтому что бы ни заявлял Запад, попытка бойкота оказалась провальной, а предложения «Большой семерки» так и не получили понимания в G20.

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