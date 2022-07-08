Политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об уходе в отставку. Он напомнил, что когда глава правительства занял свой пост, он на каждому углу кричал о множестве проектов. Однако большинство из них так и остались либо на бумаге, либо в бурной фантазии Джонсона.

В связи с этим эксперт вспомнил старый еврейский анекдот, который вполне подходит под ситуации с премьер-министром Великобритании. Он рассказал, что однажды еврей пришел к ребе, сообщил, что у него по неизвестной причине умирают куры и попросил о помощи: