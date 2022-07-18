Спецоперация ВС РФ на Украине кардинально изменяется. Новая тактика союзных сил приведет Киев в ужас, так как она рассчитана на скорейшее достижение одной из главных целей – демилитаризации противника, рассказал политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что российские ВС больше не станут штурмовать украинские города либо проводить какие-либо операции в тылу врага. На данном этапе главной целью является полное уничтожение его армии и сведение своих потерь к нулю.

Для ее достижения ВС РФ задействуют артиллерию, которая отлично проявила себя в ходе боевых действий и продолжает демонстрировать высокую эффективность. Теперь артиллерийские подразделения будут действовать исключительно на передовой, дожидаясь подхода все новых и новых сил противника и планомерно их уничтожая.

Такой подход позволит избежать потерь вообще и нанести ВСУ максимальный урон. После полное демилитаризации вполне можно будет обойтись без штурма, так как населенные пункты Украины будут сдаваться сами, не оказывая сопротивления.