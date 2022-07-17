В Одессе новый учебный год начнется уже по российской школьной программе, заявил израильский политолог Яков Кедми. Он уточнил, что не может предугадать планы российского Генштаба по дальнейшему развитию спецоперации, однако отлично видит, что ВС РФ существенно активизировались на побережье Черного моря.

Это может означать только одно – продвижение на Одессу началось и оно вне всяких сомнений будет успешным. Кедми пояснил, что установление контроля над «жемчужиной у моря» будет осуществляться чрезвычайно медленно. Этому городу требуется особенный подход, который позволит избежать разрушений.

По мнению эксперта, приказ об освобождении Одессы уже отдан, на что указывает повышенная активность российских войск на южном направлении. Поэтому к сентябрю город будет взят. Погрешность по срокам составляет не более двух-трех недель, уверен политолог.