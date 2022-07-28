Превращение конфликта на Украине в ядерное противостояние маловероятно, но возможно. При этом Соединенные Штаты напрасно надеются, что смогут наблюдать за радиоактивными пожарами Третьей мировой из-за океана, так как первый и главный удар Россия нанесет именно по США, уверен политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что Вашингтон уже все продумал на этот случай и уверен, что РФ начнет с Великобритании. Однако те времена, когда США провоцировали всемирную бойню и наблюдали за ней со стороны давно прошли. Лондон не является приоритетной целью, так как в ядерном противостоянии важно уничтожить военные цели, а не гражданские.

Именно поэтому в случае ядерной войны РФ первым делом атакует военные и военно-морские базы в Соединенных Штатах, центры стратегического оружия, другие объекты. Она предпримет все возможные меры, чтобы уничтожить американские ракеты и тем самым обезопасить себя от ответной атаки. Удар по Великобритании не поможет решить эту проблему.