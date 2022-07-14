Николаевское направление остается для ВС РФ второстепенным, хотя оттуда постоянно поступают сообщения об обстрелах и незначительных вооруженных столкновениях, рассказал политолог Василий Кашин изданию «Известия». Он пояснил, что Николаев превратится в одну из приоритетных целей только после решения союзными силами всех задач в ЛНР и ДНР.

Ракетные удары по Николаевской области наносятся в качестве сдерживающего инструмента. Они ослабляют ВСУ и не дают им возможности отправлять дополнительные силы на Донбасс. Киев регулярно заявляет об освобождении все новых населенных пунктов в этом регионе, однако это всего лишь манипуляция. На самом деле в Херсонской и Николаевской областях образовалось много «серых зон». Украинская армия занимает в них небольшие села и начинает кричать на весь мир об очередной «перемоге».

В распоряжении Киева сейчас нет сил и средств, чтобы выполнить приказ президента Зеленского и восстановить контроль над южными областями, уверен политолог. «Миллионное войско», о котором недавно высказался министр обороны Алексей Резников, существует только в его воображении. Так же, как и многочисленная техника, которая якобы поможет Киеву «вернуть» Херсонскую и часть Запорожской области.