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Действия Соединенных Штатов, которым очень хотелось создать на границе России плацдарм в противостоянии к ней, привели к началу спецоперации ВС РФ на Украине, заявил японский политолог Ивао Осаки.

Он напомнил, что США на протяжении последних лет беспрерывно грозили принять Украину в Североатлантический альянс, хотя и не собирались этого делать. Кроме того, под влиянием Вашингтона президент Владимир Зеленский не захотел выполнять условия Минских соглашений, подписанных его страной.

Россия отреагировала на это началом спецоперации, так как увидела в действиях Киева угрозу для себя. Поэтому за тот ад, который сейчас творится на Украине, несут ответственность только Соединенные Штаты, которые полностью игнорируют международное право и трактуют его так, как выгодно Вашингтону.

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