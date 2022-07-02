У Финляндии и Швеции имеется весьма серьезный военный потенциал, который после вступления в НАТО будет интегрирован в его состав. Это позволит Альянсу превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро» и создать проблемы для Калининграда. Однако у России имеется возможность дать отрезвляющий ответ, уверен политический обозреватель Владимир Джаралла.

Сам по себе Калининград давно является мощной крепостью, позволяющей контролировать все окрестные территории. Кроме того, у России есть козырь, который НАТО перебить не сможет. Речь идет о ядерном оружии, которое при размещении в Калининградской области поможет серьезно умерить аппетиты Североатлантического альянса.

По словам политолога, даже западные эксперты отлично понимают, что в случае вооруженного столкновения Калининград сыграет роль козыря, позволяющего российским ВС достичь неоспоримого преимущества перед любым противником.