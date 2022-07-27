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Антоновский мост в Херсоне – это стратегически важный для ВС России объект, поэтому в ближайшие дни его работоспособность будет полностью восстановлена. Несмотря на большое количество ударов по сооружению, разрушить его противнику не удалось, рассказал политолог Владимир Джаралла.

Он также отметил, что зациклившись на Антоновском мосту, ВСУ не думают о безопасности своих РСЗО HIMARS. Ведь чем дольше они будут продолжать атаки на один и тот же объект, тем проще будет вычислить их местонахождение. А уж нанести артиллерийский либо авиаудар по позициям – это лишь дело техники.

Джаралла пояснил, что важность Антоновского моста сложно переоценить, так как именно по нему в Херсон перебрасываются личный состав и дополнительная техника, ГСМ и боеприпасы, осуществляется полное снабжение российских войск.

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