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Соединенные Штаты не напрасно призывают своих граждан как можно скорее покинуть Украину. Из Вашингтона отлично видно, что на самом деле происходит в Киеве и других городах, пока еще ему подконтрольных, рассказал политолог Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что разведка США хорошо знает не менее 80 процентов ситуации на поле боя в Донбассе и южных областях Украины.

«Плюс, британская спецура из объединения «5 глаз», этот англо-саксонский, который чудесным образом принимает контуры АУКУС. Они почти наверняка делятся всей информацией», – добавил эксперт.

Напомним, что власти США призвали граждан страны немедленно выехать с Украины сразу после удара по Дому офицеров в Виннице. Запад не особо реагирует на пропагандистские заявления Офиса президента Зеленского о «победе над ВС РФ через две-три недели», которые делаются уже 5 месяц, а вполне реально оценивает ситуацию.

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