читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевские чиновники увлеклись разговорами о “контрнаступлении”, которое они с июня “перенесли” на август. Они все чаще говорят о “восстановлении контроля” над Херсоном, о грядущем “переломе” и прочих подвигах, которые совершит армия, если запад даст еще оружия.

Подобные заявления делаются для граждан Украины, чтобы отвлечь их от событий на Донбассе. Только в результате операции под Северодонецком и Лисичанском ВСУ потеряли пять с половиной тысяч военнослужащих и число потерь продолжает стремительно расти. Но подобное говорить народу совсем невыгодно, поэтому остается придумывать байки о “контрнаступлении”.

На деле же попытки контратаковать вполне могут закончиться для Киева плачевно. Причем на любом направлении, включая Харьковское, Донбасское или Херсонское.

Для контрнаступления необходимо первым делом сформировать мощный ударный кулак из хорошо обученных штурмовых отрядов и пехотных подразделений. Однако Киев не способен этого сделать. Он намеревается и в дальнейшем вести некое подобие партизанской войны с провокациями и вылазками, обстрелами из нескольких орудий западного образца, да пары блуждающих минометов.

Издание “Военное обозрение” отмечает, что ВС РФ вполне могут воспользоваться заявлениями Киева о контрнаступлении и нанести удар там, где противник этого совершенно не ждет. В качестве примера можно привести территории к востоку от запорожья и к западу от Кривого Рога. Успешное наступление на этом участке позволит создать котел в Гуляйполе, а также закрыть в огневой мешок подразделения на Днепропетровском направлении.

Вам может понравиться

После падения Лисичанска ВСУ с потерями отступают от Белогоровки, полное освобождение ЛНР уже близко

Лисичанск стал последним крупным городом ЛНР, который перешел под контроль союзных сил. Киев же теперь довольствуется лишь небольшим участком под Белогоровкой, где размещаются достаточно крупные силы ВСУ. Именно сейчас там

Newsweek: США должны вывести войска из Сирии, чтобы избежать войны с Россией

Войска России и Соединенных Штатов находятся в слишком близком соседстве на территории Сирии, что может спровоцировать вооруженное противостояние между ними. Именно поэтому Вашингтону необходимо задуматься о выводе своего контингента из

СП: Российские средства ПВО с легкостью утрут нос любым американским ЗРК Patriot

Российская ПВО в очередной раз подтвердила свою высокую эффективность в ходе обстрела украинскими националистами Курска и Белгорода. В первом именно средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать город, сообщил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |