Киевские чиновники увлеклись разговорами о “контрнаступлении”, которое они с июня “перенесли” на август. Они все чаще говорят о “восстановлении контроля” над Херсоном, о грядущем “переломе” и прочих подвигах, которые совершит армия, если запад даст еще оружия.

Подобные заявления делаются для граждан Украины, чтобы отвлечь их от событий на Донбассе. Только в результате операции под Северодонецком и Лисичанском ВСУ потеряли пять с половиной тысяч военнослужащих и число потерь продолжает стремительно расти. Но подобное говорить народу совсем невыгодно, поэтому остается придумывать байки о “контрнаступлении”.

На деле же попытки контратаковать вполне могут закончиться для Киева плачевно. Причем на любом направлении, включая Харьковское, Донбасское или Херсонское.

Для контрнаступления необходимо первым делом сформировать мощный ударный кулак из хорошо обученных штурмовых отрядов и пехотных подразделений. Однако Киев не способен этого сделать. Он намеревается и в дальнейшем вести некое подобие партизанской войны с провокациями и вылазками, обстрелами из нескольких орудий западного образца, да пары блуждающих минометов.

Издание “Военное обозрение” отмечает, что ВС РФ вполне могут воспользоваться заявлениями Киева о контрнаступлении и нанести удар там, где противник этого совершенно не ждет. В качестве примера можно привести территории к востоку от запорожья и к западу от Кривого Рога. Успешное наступление на этом участке позволит создать котел в Гуляйполе, а также закрыть в огневой мешок подразделения на Днепропетровском направлении.