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На территории Украины достаточно давно участвуют в боевых действиях подразделения британского спецназа SAS, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты приводят соответствующие публикации издания The Mirror и The Sun, подтверждающие это.

В основном спецназовцы выступают в качестве инструкторов для украинских боевиков. Так, представители SBS или «Специальной лодочной службы», которая дислоцируется в Дорсете, тренируют бойцов в 73-м военно-морском центре специального назначения. Именно его военнослужащие высаживались на остров Змеиный уже дважды после ухода с него российских войск.

Спецназ SAS появился на Украине гораздо раньше коллег из SBS и обучает сразу несколько подразделений. Также не исключено, что военнослужащие ВС Великобритании принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Портал Avia.Pro отмечает, что спецназовцы из Великобритании были переброшены на Украину через Польшу, которая также является хабом для хранения и поставки оружия ВСУ.

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