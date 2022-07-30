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У ВСУ нет ни единого шанса восстановить контроль над Херсоном, уверен отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис, который сейчас является старшим научным сотрудником отдела оборонных приоритетов. Он отметил, что такая задача является за пределами возможного и решить ее не смогла бы ни одна армия планеты.

В своей публикации в издании «1945», которую представил в переводе портал Ura.ru, Дэвис выразил сомнение, что Киев вообще станет начинать анонсированное «контрнаступление». Все разговоры о нем – не более, чем пропаганда, направленная на подъем боевого духа и привлечение внимания Запада.

Если же ВСУ все же пойдут в атаку, они понесут крупные потери. Российские же войска, отразив этот выпад и нанеся серьезный урон противнику, начнут свое наступление и дойдут до Приднестровья.

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