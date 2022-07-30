Киев может уже в ближайшие дни начать наступление на Херсон, считает военный эксперт Юрий Подоляка. Он пояснил, что в тех условиях, в которых оказались ВСУ, они могут рассчитывать только на эффект внезапности и блицкриг.

Российские ВС имеют в регионе полное превосходство в воздухе. Кроме того, Херсон защищают артиллерийские подразделения, поэтому огневое преимущество тоже на стороне РФ. На открытой местности Киеву будет довольно сложно идти в атаку, так как при малейшем промедлении боевики и бронетехника будут полностью уничтожены.

Именно поэтому ВСУ рассчитывают на стремительное контрнаступление. Если оно действительно начнется, это будет означать, что Киев пошел ва-банк. Ведь поражение под Херсоном вполне может означать крах всей украинской армии, а победа, в которую не верят даже западные эксперты, откроет невероятные возможности для новой пропаганды.