Ставленник Киева Сергей Гайдай, возглавляющий военную администрацию Луганской области, сообщил о передаче украинской территориальной обороне десяти школьных автобусов марки «Богдан».

Он также опубликовал в Сети фотографии этих транспортных средств, на которых явственно виднеются значки «Дети» и надписи на кузове, подтверждающие принадлежность автобусов школам, передает РИА Новости.

«Луганская тероборона получила десять новых автобусов», – подписал фотографии Гайдай.

Напомним, что украинские боевики часто используют надписи «Дети» на транспортных средствах, применяемых для военных целей. Кроме того, они постоянно обустраивают свои командные пункты и огневые рубежи в школах, детских садах, на других объектах гражданской инфраструктуры, прикрываясь мирным населением.