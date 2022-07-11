Журналист Евгений Поддубный предупреждает о том, что американские ракеты ATACMS несут серьезную опасность для россиян.

Эксперт не исключает, что из-за этой военной помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву, могут пострадать мирные жители Брянска. В своем Telegram-канале журналист описал, в чем заключается проблема.

Вооруженные силы Украины смогут, применяя американские ракеты ATACMS, наносить удары на расстоянии до 300 метров. Это означает, что ракеты смогут долететь до Брянска и других российских городов.

При этом он призывает не впадать в панику. Российские ПВО и ПРО великолепно справляются с перехватом подобных вражеских объектов. Военный корреспондент отмечает, что полное завершение спецоперации будет возможно только тогда, когда исчезнет опасность для российских городов и территорий ЛНР и ДНР.