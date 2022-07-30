После достижения всех целей на Донбассе ВС РФ останется зачистить только два направления – Харьковское и Николаевское. Однако там спецоперация пойдет гораздо активнее, уверен военный эксперт Алексей Подберезкин.

Он напомнил, что 90 процентов кадрового состава украинской армии, который был способен оказать хоть какое-то сопротивление, уже уничтожено. Мобилизованные военные – это не более, чем пушечное мясо, поэтому Киеву уже нечего противопоставить российским войскам.

Именно поэтому на Харьковском и Николаевском направлениях ВС РФ будут продвигаться гораздо быстрее, чем на Донбассе и в кратчайшие сроки справятся с решением всех задач СВО.

Ранее эксперт отмечал, что Киев пытается затыкать дыры в обороне мобилизованными солдатами, подавляющее большинство которых не имеет боевого опыта.