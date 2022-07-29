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Антоновский мост важен только мирному населению Херсонской области, которое до ударов ВСУ весьма активно ним пользовались. Для ВС РФ это сооружение не имеет никакого стратегического значения, рассказал политолог Алексей Подберезкин сайту «Украина.ру».

Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО также отметил, что еще мост очень важен для украинских военных, которые путем его обстрелов пытаются показать Западу эффективность использования РСЗО HIMARS и выпросить еще порцию оружия.

ВС РФ в любой момент может привлечь несколько саперных батальонов, которые либо отремонтируют тот же Антоновский мост, либо просто наведут понтонную переправу через Днепр, способную выдержать даже передвижение танков и другой тяжелой техники. Причем сделают это быстро. Поэтому Киев своими атаками лишь в очередной раз демонстрирует наплевательское отношение к гражданскому населению.

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